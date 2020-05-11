غموض بشأن العثور على جثتين لفتاتين في النيل.. القصة الكاملة للواقعة

رغم مرور 24 ساعة.. لا يزال الغموض يسيطر على واقعة العثور على جثتي فتاتين فوق سطح المياه بنهر النيل بمركز جزيرة شندويل، بمحافظة سوهاج، وفحصت القوات عددا من بلاغات التغيب ووقائع الخطف، للوصول الى تحديد هوية الفتاتين.. وقامت القوات بنشر صورهما على أقسام ومراكز الشرطة المجاورة لمعرفة تحديد هويتهما، والوقوف على ملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من المباحث تحت قيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، إلى مسرح الجريمة، وتم انتشال الجثتين، بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.

وبدأت القوات فى فحص الجثتين، بحضور فريق من النيابة وتبين أن الجثة الأولى لفتاة فى العقد الثالث من العمر مكبلة اليدين والقدمين، وفى حالة انتفاخ، وتبين أن الجثة الثانية لفتاة تبلغ من العمر 15 سنة، مكبلة أيضا اليدين والقدمين، ورحجت المعاينة أن الجثتين ملقاتان في المياه منذ فترة زمنية.

وحضر عدد من سكان ورواد المنطقة، ولم يتمكن أحد من التعرف على الضحايا حتى الآن، وتواصل القوات جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وقررت النيابة عرضهما على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، بينما كان النيابة تواصل مناظرة الجثث.

شكَّل اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، فريقا من إدارة البحث الجنائى بالمديرية ووحدة مباحث مركز جزيرة شندويل لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات فى فحص بلاغات التغيب، والخطف، وفحص الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثث، ومناقشة عدد من الشهود، ولا تزال القوات تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة.