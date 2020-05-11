صورة.. مشهد الياخت بين مراد وغالية في ونحب تاني ليه نفس مشهد أحلام وعاصم

تداول رواد السوشيال ميديا صور لمشهد جمع بين "غالية" ياسمين عبدالعزيز بـ"مراد" كريم فهمي، عندما اصطحبها إلى اليخت الذي يحمل أسمها في مسلسل ونحب تاني لية.

وشبة رواد السوشيال ميديا المشهد بأحد مشاهد مسلسل حكايات بنات لكريم فهمي "عاصم" و"أحلام" صبا مبارك، عندما أهداها كافية يحمل اسمها.

مسلسل ونحب تاني ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبدالعزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبدالغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.