بعد تصدر دورها تريند تويتر يوميا.. من هي نجلاء بطلة بـ100 وش؟

خطفت الفنانة دنيا ماهر، الأضواء والأنظار منذ بداية عرض مسلسل بـ100 وش، بسبب حالة الكآبة وضيق النفس التى تصدرها للمشاهدين خلال مشاهدها بالمسلسل، وبعد تصدرها تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ترصد "الوطن" عددا من المعلومات عن دنيا ماهر صاحبة دور "نجلاء"..

- ممثلة وكاتبة مصرية.

- ولدت عام 1979 بالقاهرة وتخرجت من قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة.

- بدأت تمثيل فى فرقة الورشة المسرحية.

- أول ظهور لها كان عام 2012 فى فيلم الخروج للنهار.

- شاركت في عدد من الأعمال الدرامية مثل "سجن النسا وسقوط حر وواحة الغروب وهذا المساء"، ولكنها لم تحقق أي انتشار.

- ظهرت بتجسيد دور زينب في مسلسل الزعيم عادل إمام، "عوالم خفية"، عام 2018.