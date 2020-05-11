مستشار الرئيس ينفي تصريح "حياتكم في خطر": ما عنديش صفحة على فيس بوك

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن هناك من نشر على فيس بوك وواتس آب تصريحًا على لسانه لم يقله، مؤكدًا "معنديش صفحة على فيس بوك".

وأكد عوض تاج الدين، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الشخص ده كان كاتب تصريح صادم لمستشار رئيس الجمهورية وبيتكلم كلام كبير وخطير وبيخوف الناس وبيرهبهم وبيقولهم حياتكم في خطر".

وتابع: "هذا التصريح ليس على لساني، ولا يمكن لي قوله، وعاوز أقول للناس يخلوا بالهم في هذه الفترة من أية تصريحات مشبوهة أو مضروبة أو مغرضة تحاول تخوف الناس أو ترهبهم".

وأضاف عوض تاج الدين، أن التصريح المنسوب إليه ينص على الآتي، تصريح صادم لمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، وينشر شائعات خطيرة للغاية، هدفها ترويع المواطنين، في ظل تلك الأزمة.

واختتم عوض تاج الدين، مطالبا المواطنين بعدم البحث عن الشائعات، وأخذ المعلومات من مصادر موثوقة، لأن هناك من يريد ترويع المواطنين.

وكان مستشار رئيس الجمهورية، قد أعلن أن الدولة قد تضطر إلى إجراءات أكثر صرامة وفرض الحظر الكلي.