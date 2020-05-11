محافظ بورسعيد: أعمال رصف المنطقة الصناعية في أول يونيو المقبل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء أعمال رصف وسفلتة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد اعتبارا من أول يونيو المقبل، وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب، نظرا لما تشهده المنطقة من كيانات صناعية كبرى، وكذلك المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة للشباب.

وأكد محافظ بورسعيد أن المنطقة الصناعية تشهد طفرة كبيرة بعد دخول كيانات صناعية عملاقة للمنطقة، والتى تمثل طفرة فى المجال الصناعى على أرض المحافظة، ووفرت الآلاف من فرص العمل، مشيرا إلى استمرار الجهود للارتقاء بالمستوى الصناعى الاستثمارى لمحافظة بورسعيد مما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.