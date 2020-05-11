عجينة عن أزمة مستشفى شربين: جزمة كل أطباء مصر على دماغي

قال النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، إنه لم يحدث أي اعتداء لفظي منه على أطباء مستشفى شربين ولا تعدٍ من الأطباء، موضحا: "كنت ألومه فقط عن عدم تحويل المريض، وطلبت من الطبيب التوجه معي لرؤية الحالة، ورفض، وتوجهت مع الشخص الذي استغاث بي لرؤية والده الذي كان يقطن في الدور الرابع في المستشفى وبالتوجه لفتح الأسانسير وجدته مغلقا وليس عطلانا وعامل الأسانسير يفتحه لمن يرغب".

وأضاف عجينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المستشفى لا يوجد به أحد من الأطباء يرتدي كمامة فهم الأولى مننا بارتداء الكمامة والوعي الصحي، يخالفون، لكن البعض منهم يرتديها، ورد عن أن مجلس نقابة أطباء مصر بأنهم يرفضون ما قمت به خلال توجهي لمستشفى شربين في صحبة "حاشية" أحضرها معي بهدف الدعايا الانتخابية، قائلاً: "أنا معايا مستندات جابهالي بعض العاملين في المستشفى عما يحدث فيها والقصور والمشاكل الموجودة بالمستشفى".

وأكد، أن الفيديو موجود ولا يوجد أي تعدٍ مني أو اقتحام وذهبت للمستشفى بالمصادفة عن طريق الهاتف الذي تلقيته بناء على استغاثة أحد المواطنين، "الدكاترة والتمريض والعاملين بالمستشفى وكل من يعمل بالدولة على دماغي، لكن مش كلنا ملائكة في ناس بتشتغل وتتعب وفي ناس مقصرين، فأنا لا أعمم ولا يمكنني القول إنهم وحشين هما اللي بيعالجونا وشايلين شيلة كبيرة وهي فيروس كورونا وربنا يعينهم عليها، وجزمة كل أطباء مصر على دماغي".