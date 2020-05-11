خليك في البيت.. طريقة التظلم الإلكتروني على قيمة مخالفات المركبات

أوضحت النيابة العامة في بيان لها، أنّه حِرصا من النائب العام على استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بالنيابة العامة، وتوفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونياً، عن بُعد للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين حفاظا على سلامتهم وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى محافظات الجمهورية إزاء التصدي لفيروس كورونا، وتوفيرا للوقت والجهد، فالنيابة العامة تُذَكِّر بأفضلية استخدام خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عن التردد على مقار تلك النيابات للحصول عليها.

وتقدم "الوطن" فيما يلي طريقة تقديم تظلم على قيم مخالفات المركبات، وفقا لما نشرته إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

طريقة تقديم التظلم على قيم مخالفات المركبات الكترونيا

قدم مركز معلومات النيابة العامة بإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، خدمات نيابات المرور، وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة، وتقديم طلبات التظلم على قيم المخالفات المرورية.

ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا.

ـ الضغط على أيقونة التظلمات.

ـ اختيار تظلمات رخص المركبات.

ـ كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

ـ تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على "تظلم".

ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.

ـ تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

الخدمات توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي بالشبكة المعلوماتية www.ppo.gov.eg، اعتمد النائب العام إطلاقها مُنذ الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي، وتهيب النيابة العامة بالمواطنين استخدام تلك الخدمات لتجنب تعريض أنفسهم وغيرهم لمخاطر الاختلاط التي تسعى الدولة ومؤسساتها للحد منها خلال الفترة الراهنة.