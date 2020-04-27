محافظ الدقهلية يحيل 52 مخالفة تموينية إلي النيابة العامة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، عن ضبط 52 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز فى يوم واحد فقط وإحالة المخالفات للنيابة العامة وذلك خلال حملات الرقابة التموينية.

جاء ذلك بناء علي التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين عن نشاط لجان المرور والتفتيش بمديرية التموين على عدد من المخابز والمحلات والأسواق بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، على الأسواق والمخابز ومحلات بيع الأغذية لمواجهة كافة أشكال الغش التجاري والسلع الغير صالحة للاستهلاك الأدمي والتلاعب فى قوت المواطنين.

وقال "مختار"، في تصريح صحفي، إنه جري ضبط 35 قضية في مجال المخابز تضمنت نقص أوزان ونقص مواصفات، و14 قضيه فى مجال الأسواق تضمنت عدم إعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة وأيضا مزوالة نشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عدد من المحلات والأغذية تدار بدون ترخيص وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم ضبط عدد من أطباق الكبدة وأكياس السمان المذبوحة غير صالحة.

وقرر محافظ الدقهلية إحالة كافة القضايا إلى النيابة العامة، ووجه وكيل وزارة التموين بضرورة متابعة تصرفات النيابة فى القضايا وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المضبوطات والمخالفين، وفقا لتصرفات النيابة.

وأكد المحافظ علي أهميه استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابة التموينية على عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز ومدى الالتزام بالتسعيرة المقررة لبيع الأسطوانة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.