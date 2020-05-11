تنفيذ 3488 وحدة "إسكان اجتماعي" بـ"غرب أرض المطار" في 6 أكتوبر الجديدة

كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جارٍ تنفيذ 24 ألفا و888 وحدة سكنية جديدة بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بمنطقة غرب أرض المطار بقطاعي (أ، ب) بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، أن هناك اهتماما كبيرا بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، سواء فى المحافظات، أو المدن الجديدة، بهدف تسليمها لمستحقيها، وهناك تكليفات للجميع بتكثيف العمل فى المواقع المختلفة، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين فى المواقع المختلفة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن نسبة الإنجاز للوحدات بلغت 37% من إجمالي المشروع، وجارٍ استكمال باقي الأعمال، مشيراً إلى أنه كَلَّف مسؤولي الإسكان بجهاز المدينة بالمتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية بالمدينة وفي مقدمتها مواقع مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب أرض المطار.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم التنبيه على مسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، للالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع اتخاذ التدابير الوقائية حرصاً علي حماية العاملين بالمشروعات القومية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.