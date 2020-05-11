حملات تطهير بمنطقتي الشيخ زايد وحى ثالث بمدينة الإسماعيلية

أعلن العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنة تم تنظيم حملات للرش والتعقيم والتطهير بمنطقة الشيخ زايد وحي ثالث تحت إشراف، محمود الصوري نائب رئيس مركزومدينة الإسماعيلية، والمهندس سعيد علي مدير الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "حمزة" على مواصلة الحملات وتنفيذها فى جميع قطاعات المدينة والأحياء التابعة لها بالإضافة إلى مواصلة حملات النظافة ومبادرات النظافة على مستوى المحافظة والتى بدأت بعدد من القرى ومنها قرية الفردان وبعض قرى المركز، ويتم من خلالها رفع أكبر كمية من المخلفات والقمامة بالتنسيق مع الوحدات المحلية ويعقبها أعمال رش وتعقيم للحفاظ على أرواح المواطنين.