التخطيط تصدر "7 سنوات بناء".. 25 ألف مشروع بـ4 تريليونات جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا بعنوان "سبع سنوات بناء"، رصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة في الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، لإحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

وأوضحت السعيد، أنّ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها منذ يوليو 2014 وحتى يونيو 2021، نحو 25 ألف مشروع، بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليونات جنيه.

ولفتت إلى أنّ الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2019، شهدت الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف مشروع تنموي وخدمي في القطاعات كافة، بتكلفة كلية تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه، وجار تنفيذ 9 آلاف مشروع، بتكلفة كلية 2 تريليون جنيه.

وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد والمحافظات الحدودية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنّ عدد المشروعات المنتهية والجارية في محافظات الصعيد 4446 مشروعا، بتكلفة كلية نحو 296 مليار جنيه،بينها 2343 مشروعا جرى الانتهاء منها، بتكلفة نحو 51 مليار جنيه، إضافة إلى 1498 مشروعا في المحافظات الحدودية، بتكلفة 182 مليار جنيه، بينها 658 مشروع منتهي، بتكلفة 18 مليار جنيه.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ قطاع البترول والثروة المعدنية يتصدر باقي قطاعات الدولة، بعدد مشروعات منتهية وجارية 326 مشروعا، بتكلفة كلية 1.1 تريليون جنيه، بينها 97 مشروع جرى الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة تريليون جنيه، فضلًا عن 229 مشروعًا جار تنفيذها، بتكلفة أكثر من 47 مليار جنيه، خلال العام المالي 20/2021.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أشار التقرير إلى انتهاء تنفيذ 538 مشروع، بتكلفة 387 مليار جنيه، وجار تنفيذ 43 مشروعا بتكلفة تزيد عن 88 مليار جنيه، وفي قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات، جرى الانتهاء من تنفيذ 1426 مشروعا، بتكلفة نحو 208 مليار جنيه، وجار تنفيذ 3696 مشروعا بتكلفة 830 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى مشروعات قطاع النقل، إذ جرى الانتهاء من 531 مشروعا، بتكلفة نحو 175 مليار جنيه، وجار تنفيذ 146 مشروعا، بتكلفة 478 مليار جنيه، وفي قطاع التجارة والصناعة، جرى الانتهاء من 146 مشروعا، بتكلفة نحو 29 مليار جنيه، وجار تنفيذ 61 مشروعا، بتكلفة 13.5 مليار جنيه.

وعن قطاعي الصحة والتعليم، تضمن التقرير الانتهاء من 4660 مشروعا، بتكلفة 46 مليار جنيه، وجار تنفيذ 846 مشروعا، بتكلفة 100 مليار جنيه، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، جرى الانتهاء من 200 مشروع بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، وجار تنفيذ 521 مشروعا، بتكلفة كلية 55 مليار جنيه.

وبشأن قطاعي الري والزراعة، أوضح التقرير الانتهاء من تنفيذ 1314 مشروعا، بتكلفة إجمالية نحو 38 مليار جنيه، وجار تنفيذ 338 مشروعا، بتكلفة نحو 75 مليار جنيه.

وعن التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية والجاري تنفيذها في الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، أشار التقرير إلى تصدر محافظة بورسعيد، باقي محافظات الجمهورية، بعدد مشروعات 270 مشروعا، بتكلفة 357 مليار جنيه، تليها محافظة القاهرة، 1204 مشروعات، بتكلفة كلية نحو 343 مليار جنيه، ومحافظة الجيزة 685 مشروعا بتكلفة 242 مليار جنيه، ومحافظة الإسكندرية 410 مشروعات، بتكلفة 134 مليار جنيه.