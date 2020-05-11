نائب رئيس جامعة الأزهر: إصابة عميدة "طب بنات" بفيروس كورونا

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على المستشفيات، إن الدكتورة نيرة مفتاح عميد كلية طب البنات بالقاهرة، أصيبت بفيروس كورونا بعد مخالطتها للمصابين بمستشفى الزهراء بالعباسية.

وأضاف صديق في تصريحات، أنه تم إجراء تحليلين للدكتورة نيرة مفتاح، الأول كانت نتيجته إيجابية، والثاني كان سلبيا، مشيراً إلى أنه من المقرر إجراء تحليل ثالث لها.

وأشار المشرف العام على المستشفيات إنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا بمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، وتم عزلهم بالمستشفى التخصصي بمدينة نصر، نهاية الأسبوع الماضي.