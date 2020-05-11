الجسر الجوي الاستثنائي يسير 4 رحلات لإعادة المصريين اليوم

تغادر مطار القاهرة الدولي، الإثنين، 4 رحلات طيران استثنائية، لإعادة المصريين العالقين بعدة دول في الخارج، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، رحلتي طيران تتجه أحدهما إلى الكويت والأخرى إلى مدينة تورونتو في كندا، لإعادة العالقين هناك، فيما تسيّر شركة إيركايرو رحلتي طيران تتجهان إلى الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلات الكويت الثلاثة إلى مطار القاهرة، وتعود الرحلة القادمة من تورنتو إلى مطار مرسى علم.

وتجري سلطات مطاري القاهرة ومرسى علم الدوليين، فحوصات طبية للركاب القادمين على متن الرحلات الجوية من الخارج، من قبل الحجر الصحي بالمطار، ويتم نقل جميعهم بواسطة حافلات خاصة إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الحالي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.