في اليوم العالمي للتمريض.. 3.5% زيادة بإجمالي أعضاء الهيئة في 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي بدأت منظمة الصحة العالمية "WHO"، الاحتفال به منذ عام 1820 في الثاني عشر من مايو من كل عام في ذكرى ميلاد السيدة فلورنس نايتنجيل، وهي أول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث، كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والإدارية في المستشفيات.

ومن أهم المؤشرات الاحصائية ما يلي:

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا 221 ألفا و65 ممرضا عام 2018، مقابل 213 ألفا و583 عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.5%.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعـلا بالقطاع الحكومي 196 ألفا و686 ممرضا عام 2018، مقابل 191 ألفا و351 ممرضا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.8%.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا بالقطاع الخاص 24379 ممرضا يشمل (المستشفيات والمنشات العلاجية التي ليس بها عيادة داخلية) عام 2018، مقابل 22 ألفا و232 ممرضا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 9.7%.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 252 ألفا و950 عضوا عام 2018، مقابل 247 ألفا و830 عضوا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.1٪.

- بلغ إجمالي أعداد خريجي كليات التمريض 6378 خريجا عام 2018 مقابل 5213 خريجا عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 22.3٪.

- بلغ إجمالي أعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 3489 عام 2018 مقابل 3679 خريجا عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 5.2 %.

- بلغ إجمالي أعداد خريجي مدارس التمريض 11991 عام 2018، مقابل 11079 خريجا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 8.2 %.