لا ألفاظ خارجة ولا مشاهد جارحة.. "الأعلى للإعلام": ٦ مسلسلات بلا ملاحظات أبرزها الاختيار

رصد التقرير الإحصائي للجنة رصد الشاشات في رمضان التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، إنه تم رصد 366 ملاحظة على 25 مسلسلًا؛ جرى عرضها خلال أول أسبوعين بشهر رمضان، بواقع 219 ملاحظة في الأسبوع الأول و147 ملاحظة في الأسبوع الثاني تشمل 4 مخالفات.

رصد 6 مسلسلات خالية من أي ملاحظات.. على رأسها الاختيار

وأشار التقرير، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى الانخفاض الكبير في حجم المشاهد التي اشتملت ألفاظًا متدنية وإيحاءات وتدخين في الأسبوع الثاني، مقارنة بالأسبوع الأول، كما انخفض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 76 ملاحظة في الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 28 ملاحظة في الأسبوع الثاني.

فيما خلت 6 مسلسلات من أي ملاحظات وهي "سكر زيادة وفلانتينو والاختيار وحب عمري والقمر آخر الدنيا وليالينا 80"، وكانت في الأسبوع الأول 4 مسلسلات فقط.

وكانت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس، أصدّرت أمس تقريرها الثاني بخصوص الملاحظات والمخالفات المنسوبة للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، وتبين من الرصد وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلا شملت 4 مخالفات.

وشملت الملاحظات ألفاظًا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر ومشاهد للتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

وبحسب التقرير، احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، ثم يليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، واحتلت مخالفات كود الطفل بـ5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

ووفق التقرير، خلت المسلسلات في الأسبوع الثاني من أي مشاهد تخالف معايير "تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف".