رئيس هيئة نظافة القاهرة بعد إصابته بكورونا: حالتي مستقرة

قال اللواء عادل أبوحديد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إنه شعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، خاصة ارتفاع في درجة الحرارة، مما دفعه للذهاب إلى المستشفى، وبعد الكشف وإجراء التحاليل تأكد من إصابته بفيروس كورونا بالفعل .

وأضاف "أبو حديد" لـ" الوطن" أنه بعد التأكد من الإصابة بالفيروس، تم نقله إلى مستشفى العزل في ألماظة، لافتا إلى أنه يخالط 14 ألف عامل نظافة وفني وسائق ومواطنين في الشوارع باستمرار وبالتالى وارد أمر الإصابة بسبب الاحتكاك والجولات المستمرة.

وأشار إلى أن حالته الصحية جيدة ومستقرة داخل مستشفى العزل، مشيرا إلى أنه تم غلق مبنى هيئة النظافة بالقاهرة لمدة 14 يوما، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس، حيث تم عرض كل العاملين بمبنى الهيئة على مستشفى الحميات بالعباسية وإجراء مسحات لهم، وتبين سلبية التحاليل لكل السائقين والعاملين بالهيئة والمخالطين.وأكد أن أسرته بالمنزل أجروا أيضا مسحة التحاليل، وتبين سلبية العينات وكلهم بحالة جيدة بفضل الله.