ضياء عبدالخالق يكشف عن دور زوجته في حياته المهنية: بسمع كلامها

قال الفنان ضياء عبدالخالق مجسد دور الإرهابي "أبوعبدالله" بمسلسل الاختيار، إن زوجته والتي تعمل كـ"مساعد مخرج" ساعدته كثيرا في مسيرته المهنية، وهي التي دائما ما كان يعود إليها لاستشارتها في الأعمال التي سيظهر فيها: "كانت بتقولي بلاش الدور ده وبسمع كلامها، ورأيها مهم وصح، وشاطرة في شغلها".

وأضاف عبدالخالق، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن زوجته تؤدي أحيانا دور "الاستايلست" له كما عملت من قبل كمديرة أعماله: "أول ما شافتني في مسلسل الاختيار شوفت في عنيها دموع الفرحة"، موضحا أن زوجته تراه ممثل بدور الرومانسي: "هي شيفاني رومانسي جدا بالرغم أني قليل لما أكون رومانسي معاها، أنا رومانسي بس كتوم".

وأكد أن الدكتورة كوثر كوجك عميد كلية التربية جامعة حلوان، أثرت كثيرا في شخصيته وساعدته في التعلم: "بعتبرها أمي الثانية، وأثرت كثيرا في شخصيتي، وبابها مفتوح لكل الطلبة، وفرقت معايا".