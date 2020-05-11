الأعلى للإعلام يرصد 7 ملاحظات بـ"لما كنا صغيرين"

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 7 ملاحظات على مسلسل "لما كنا صغيرين" خلال عرضه بالأسبوع الثاني لشهر رمضان، 4 منها تتعلق بألفاظ سوقية ومتدنية ومشهدي عنف وملاحظة تتعلق بالتدخين.

وبحسب مؤشرات التحليل الإحصائي للأسبوع الثاني، جرى رصد نماذح من الملاحظات فيما يتعلق بالألفاظ السوقية والمتدنية، وبينها "حسن يقول ليحيي: ابن كلب وسخ..عيل وسخ"، كما تم رصد مشهد ضرب الشيخ من قبل مجموعة من البلطجية المستأجرين.

وكانت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس،أصدرت أمس تقريرها الثاني بشأن الملاحظات والمخالفات المنسوبة للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، وتبين من الرصد وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلا شملت 4 مخالفات.

وشملت الملاحظات ألفاظا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر ومشاهد للتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية، ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

وبحسب التقرير، احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، يليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، واحتلت مخالفات كود الطفل بـ5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

كما خلت المسلسلات في الأسبوع الثاني من أي مشاهد تخالف معايير "تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف"، بحسب ما جاء في التقرير.