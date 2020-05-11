رفع 80 طن قمامة من شوارع حي ثاني الإسماعيلية

أعلن العميد أحمد شعيب رئيس حى ثاني الإسماعيلية، أنة تم رفع 80 طن قمامة ومخلفات مباني بمنطقة مهجورة بجوار مساكن اللؤلؤة بالحكر، وتم فتح الطريق للمواطنين من شارع الثلاثيني وشارع بورسعيد تحت أشرف المهندس رمضان السيد نائب رئيس الحي وأشرف مصطفى مدير المتابعة.

وأكد "شعيب" على مواصلة حملات النظافة بالحى وأن العمل مازال مستمر وسيتم استكمال أعمال التطهير والتعقيم خلال الفترة المسائية أثناء الحظر لخدمة المواطنين حفاظا على البيئة والمظهر الحضاري وصحة وسلامة المواطنين، وذلك بناء على توجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة المتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين وسرعة إنجاز خدماتهم.

وأوضح رئيس حي ثاني الإسماعيلية أن الحملات تشمل المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل حى السلام والعبور والبلابسة وشوارع العشريني وهدى شعراوى والمنصورة وطنطا وغيرها ، ويتم تقسيم هذة الشوارع إلى مناطق، لسهولة رفع القمامة من كافة المناطق وعدم تركها بالشوارع أو الميادين، ويتم استخدام السيارات المتحركة فى رفع القمامة ونقلها إلى المقلب العمومي