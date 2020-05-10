نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير مزلقان فنارة بفايد

قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بتفقد مزلقان قرية فنارة بمركز ومدينة فايد لمعاينة عملية التطوير والتنسيق قبل البدء في تنفيذ أعمال تطوير المزلقان، وذلك بحضور كلا من متولي حسن رئيس مركز ومدينة فايد، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد بخيت مديرمنطقة السكة الحديد، والمهندس مارون إسحاق خبير التخطيط المروري.

وأكد "عصام الدين" على ضرورة البدء في تنفيذ تطوير أعمال مزلقان فنارة حماية للمواطنين من أهالي المنطقة وسهولة المرور للسيارات والمشاة وتأهيل محطة السكة الحديد وتطويرها بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لمنع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

من جانبه، أعلن رئيس مدينة فايد أن تطوير مزلقان فنارة يعتبر أحد مطالب الأهالي بقرية فنارة والقرى المجاورة لسهولة الحركة بين المواطنين وحمايتهم من حوادث القطارات، وأضاف أنة الوحدة المحلية لمجلس مدينة فايد واصلت مساء اليوم حملات النظافة فى جميع الشوارع وتحت إشراف أحمد العايدي نائب رئيس مركز ومدينة فايد وبعض العاملين بتحسين البيئة، ورفع مقالب القمامة والمخلفات بمنطقة قمة فايد .