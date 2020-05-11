يسرائيل هيوم: المقدسيون يفضلون المواطنة الفلسطينية على الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن 15% من سكان القدس يفضلون الآن المواطنة الإسرائيلية على المواطنة الفلسطينية، وذلك في مقابل 52% قالوا إنه يفضلون أن يكونوا فلسطينيين وليس فلسطينيين في الاستطلاعات التي جرت بشأن موقفهم من القضية في النصف الأول من العقد الحالي.

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، الاستطلاعات الجديدة التي أجريت على يد معهد "واشنطن" بالتعاون مع مستطلعين فلسطينيين كانت تحت إدارة البرفيسور "ديفيد بولوك" في العامين الأخيرين والأشهر الأولى من عام 2020، وتم استعراضها في نهاية الأسبوع عبر تطبيق "زوم" من قبل معهد القدس للدراسات السياسية، والذي ساعد بولوك أثناء عمله في البلاد.

وأوضح بولوك، أنه في السنوات بين 2010 و2015 فضل الكثير المواطنة الإسرائيلية لأسباب عملية وليس بسبب الهوية الذاتية أو الأيديلوجية، قائلًا: "لقد سعوا إلى الوصول بسهولة إلى العمل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والظروف الاجتماعية، وحتى للوصول إلى شاطئ البحر، ولكن في السنوات الخمس الأخيرة كان هناك تغييرًا جذريًا لم أرى مثله من قبل، فانخفضت النسبة من 52% إلى 15ل%، وأقلية في القدس الشرقية يقولون إن كان لديهم الاختيار سيختارون الجنسية الإسرائيلية".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، العديد من الأسباب التي جعلتهم يغيرون رأيهم، والتي كان منها انتفاضة السكين التي بدأت في أكتوبر 2015 واستمرت عام ونصف والردود الإسرائيلية، إضافة إلى التوتر حول المسجد الأقصة المبارك، حيث إن الكثير من الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية يروم أن إسرائيل تشكل تهديدًا للأقصى.

وأشار بولوك، إلى أن معظم الفلسطينيين لا يزالون يرون أن إسرائيل ليست دولة شرعية.