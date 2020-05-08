"الحلم العربي" و"القدس هترجعلنا".. أوبريتات وطنية ببصمات مدحت العدل

بصمة واضحة تظهر في كل يدونه بقلمه، وعلامة بارزة يتركها في كل مشروع هو خلفه، حتى أضحى اسم الشاعر والمؤلف مدحت العدل عنوانا للنجاح والتميز في الكتابة، وأصبح هو رمز يتعلم منه الأجيال القادمة ويسيرون على خطاه، بعدما كتب العديد من الأعمال الفنية سواء أفلام ومسلسلات وأغاني، وأوبريتات جاء آخرها في الأيام الماضية بأوبريت "انت أقوى".

قلم مدحت العدل ظهر في رمضان الحالي، من خلال أوبريت "انت أقوى"، لصالح مستشفى 57357 لعلاج السرطان، وهو من غناء عدد من المطربين، محمد منير، ووائل جسار، وصابر الرباعي، وكارول سماحة، وسميرة سعيد، وتامر حسني، فيما شارك فيه عدد من الفنانين، هم أكرم حسني ويسرا ودرة، ولبلبة، وماجد المصري، وعبير صبري، وماجد الكدواني، وهو من ألحان عمرو مصطفى.

أوبريت انت أقوى لم يكن الأول الذي يحقق نجاحا، بل سبقه عدد من الأوبريتات، ففي عام 2006 قدم "العدل" أوبريت "شعب وجيش "، من ألحان صلاح الشرنوبي، وإخراج عصام السيد، وشارك به خالد سليم، تامر حسني، هيثم شاكر، أحمد ماهر، سامي مغاوري، ووفاء عامر.

وفي عام 2007 "مصر إرادة" وشارك بها علي الحجار، ايهاب توفيق، تامر حسني، هيثم شاكر، لقاء سويدان .

كما قدم مدحت "العدل" في عام 2008، أوبريت "مصر عبر العصور"، وشارك بها عبد الرحمن أبو زهرة، كريم عبد العزيز، أحمد ماهر ، ماجد الكدواني، مني زكي، هشام عباس، إيهاب توفيق.

وفي عام 2009، قدم لنا الدكتور مدحت العدل أوبريت يحمل عنوان "السلام عايز سلاح" .

كما ألف "العدل" الأوبريت الأشهر "القدس هترجعلنا"، بمشاركة عدد من المغنيين والممثلين، أبرزهم محمود ياسين وهدى سلطان ونادية لطفى وأحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي وفاروق الفيشاوي، ومدحت صالح وخالد عجاج ومحمد محيي وهشام عباس، وغيرهم، وهو من ألحان رياض الهمشري، وتوزيع حميد الشاعري.

أما الأبرز عربيًا لـ"العدل"، فكان أوبريت "الحلم العربي"، الذي صدر في العام 1998، حول حلم الشعب العربي في إقامة الوحدة العربية في اتحاد الوطن العربي، بمشاركة كوكبة من النجوم، منهم أصالة وإيهاب توفيق ونبيل شعيل ولطفي بوشناق، وهو من ألحان الملحنين المصريين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، وتوزيع حميد الشاعري.

وفي عام 2013، كتب مدحت العدل أوبريت "مصر مفتاح الحياة"، وهو من ألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد عادل، ومن أداء مجموعة من الفنانين، هم محمد فؤاد، نيللي كريم، هاني رمزي، يسرا، شريف منير، محمد فؤاد، زينة، سامي العدل، داليا البحيري.