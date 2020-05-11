440 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 138 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر أبريل الماضي لإقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 440 ألف جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 85 مليون و483 ألف جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة ،كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال مختار، في تصريح صحفي، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

وقالت زينب الأمشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لـ25 شخصا (9 ذكور، 16 إناث) على مستوى 9 وحدات محلية بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى 11 ألف و572 من الجنسين (5561 ذكور، 6011 إناث).