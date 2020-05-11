برلمانية تطالب بإحصاءات لـ"كورونا"بين الأشخاص ذوي الإعاقة

طالبت الدكتورة هبة هجرس، الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، وعضو مجلس النواب، الجهات المختصة ووزارة الصحة، بتضمين خانة رئيسية في خانات إحصاء الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد 19) على مستوى الجمهورية، ليتم تسجيل فيها إذا ما كان الشخص المصاب لديه شكل من أشكال الإعاقة ونوعية الإعاقة، لكى يتسنى للجهات المختصة تحسين الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على تنفيذ الخدمات الطبية الأنسب لطبيعة إعاقتهم وفق الأليات الأنسب لكل إعاقة، وحتى نتمكن من خلال تلك الإحصاءات من حسم مدى احتمالية إصابة أشخاص ذو إعاقة معينة بشكل أكبر بالفيروس من غيرهم، ومن أجل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الوقائية، داخل الحجر والحجز الصحي بالطرق الأنسب لكل أصحاب هذه الإعاقة.

وأوضحت هجرس، أن حصر إصابات الاشخاص ذوي الإعاقة بالفيروس أصبح ضرورة حتمية، حيث أن الفيروس يصيب الجميع دون تمييز، مشيرة إلى أن حصر الأشخاص ذوي الإعاقة بالفيروس يفيد بشكل قاطع في تطوير استراتيجية مواجهة الدولة للفيروس، بعدما زادت أعداد الإصابات بشكل ملفت، موضحة أن تضمين الإحصاءات الرسمية للمصابين بالفيروس لخانة لديه إعاقة أم لا، يعلي من قيمة وفائدة هذه الإحصاءات مستقبلا كونها تقدم قراءة واضحة وشاملة لكل الشرائح المجتمعية، في حالات الإصابة وما بعد الإصابة، لافتا إلى أن ذلك يمكن مستقبلا من بناء استراتيجيات مواجهة أكثر فاعلية وأكثر حساسية لاحتياجات الفئات المختلفة، سواء مسنين أطفال أو أشخاص ذوي إعاقة وغيرهم، إذا ما تكررت موجة ثانية من الفيروس، أو حتى ظهرت فيروسات مشابهة.

وطالبت هجرس، بضرورة إطلاق الجهات الرسمية المعنية حملات توعية موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، والاستعانة في ذلك بما أنتجته المجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال.

وجددت النائبة دعوتها للجهات المعنية بإعداد حملات التوعية وتقديم الخدمات الطبية لمصابى فيروس كورونا، بالاستعانة بدليل التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في التوعية وحالات الاشتباه والإصابة بالفيروس، والذي أعده وأطلقه مؤخرا المجلس القومي للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، حيث وضع المجلس الدليل تحت تصرف الجهات المعنية لتوزيعه على القائمين على تنفيذ حملات التوعية الرسمية، وكل الفرق الطبية المعنية بتقديم الخدمات الطبية للمصابين بالفيروس في كل المستشفيات المصرية المخصصة لذلك، كون الدليل يقدم الطرق الأنسب للتعامل مع كل إعاقة في استهداف التوعية بطرق الوقاية وفي حالات الحجر والحجز الصحي.