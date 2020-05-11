بعد 54 يوما.. فرنسا تبدأ بالخروج التدريجي من "عزلة كورونا"

تبدأ فرنسا، اليوم، الخروج التدريجي من العزل الصحي الذي استمر 54 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن تحت تدابير وقيود صارمة.

وسيتمكن الفرنسيون اليوم من مغادرة منازلهم دون الحصول على تصاريح تحدد سبب وجودهم في الشوارع لكن مع الالتزام بالتدابير الصحية الصارمة لتجنب موجة ثانية من انتشار الوباء.

وسيكون التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات من المتطلبات الالزامية خلال استخدام وسائل النقل العام وسيتعرض من يخالف التعليمات إلى غرامة مالية.

ومن المقرر إعادة فتح معظم المحلات التجارية وأماكن العمل الأخرى الا ان أي شخص يمكنه الاستمرار في العمل من المنزل.

وعلى الرغم من الرفع التدريجي للاغلاق الا ان بعض المناطق ستبقى تحت القيود الصارمة لاسيما في ضواحي العاصمة باريس وشمال شرقي البلاد على ان يتسع نطاق الرفع خلال الأيام المقبلة ليشمل جميع المناطق.

وتم تقسيم البلاد إلى منطقتين "خضراء" و"حمراء" تختلف فيهما الإجراءات نسبيا.

كما تقرر أن تعيد 85% من المدارس افتتاح أبوابها يوم الثلاثاء المقبل فيما ستبقى قطاعات المطاعم والمقاهي مغلقة في الوقت الحالي.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية اعلنت، أمس، تسجيل 70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل اجمالي حالات الوفاة الى 26380.