بريد القاهرة: استئناف صرف منح 737 ألف عامل غير منتظم

قال عادل عايش، رئيس قطاع مكاتب بريد القاهرة، إنّ استئناف صرف منح العمالة غير المنتظمة، يأتي استكمالا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لصرف منحة المستحقين من العمالة غير المنتظمة.

وأضاف عايش، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" بنشرة الأخبار المذاعه على فضائية DMC، أنّ تلك المرحلة هي استكمالا للمراحل السابقة للصرف: "كان المستحقين اللي تقدموا 4 مليون عامل غير منتظم، وبعد تدقيق البيانات وصلوا لـ2.137 مليون مستحق"، موضحا أنّه يتبقي خلال الفترة الحالية ما يزيد عن 737 ألف مواطن لصرف تلك المنحة.

وأكد أنّ المرحلة الثانية من صرف المنحة تبدأ الصرف اليوم، وحتى 14 مايو الحالي، مشيرا إلى أنّ الهيئة اتخذت الإجراءات التي من شأنها وقاية المواطنين المترددين على مكاتب البريد لصرف المنحة: "الهيئة بدأت لصق ملصقات أرضية تكفل تواجد مسافات بينية وفق معايير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع توزيع أدوات الوقاية والتطهير للعملاء داخل مكاتب البريد".