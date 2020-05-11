تنمية المشروعات: قانون جديد لحل مشكلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إنّ قانون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قانون جديد يهدف لرعاية المشروعات الصغيرة وتطوير ورعاية القطاع الذي عاني مشكلات عدة خلال السنوات الماضية، خاصة التمويل وغيرها.

وأضاف عبدالملك، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي"، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية DMC، أنّه كان واجبا على الدولة تقديم مشروع قانون كامل وشامل لحل مشكلات القطاع الذي يمثل أكثر من 90% من الاقتصاد المصري، موضحا أنّ القانون الجديد وضع تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة، تعمل به الجهات كافة بلا استثناء، مع تقديم حوافز واستثنائات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنّه سيكون متاحا من خلال القانون، إنشاء مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة لخدمة المشروعات في الصناعات المختلفة: "فيه طريقة محاسبه ضريبية موحدة مبسطة لأصحاب المشروعات".