"تنمية دمياط الجديدة": الالتزام بالبرامج الزمنية لإنجاز المشروعات

نظم المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، جولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه مسؤولو جهاز المدينة والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستهل رجب، الجولة بالمرور على أعمال تنفيذ الفيلات الكلاسيك والمودرن، ومشروعات الإسكان (JANNA للإسكان الفاخر - سكن مصر- الإسكان المتميز)، كما تفقد مشروعات المباني الخدمية (مبني الجهاز والأسواق التجارية والمدارس)، وكذا تفقد أعمال تنفيذ كورنيش مدينة المنصورة الجديدة بطول 4.2كم، وأعمال تنفيذ المرافق بالمرحلة الأولى بالمدينة.

واختتم رئيس الجهاز الجولة بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة المحولات المقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة حوالي 14.5 فدان بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى منها بقدرة 300 ميجا فولت أمبير.

وشدد رجب، على جميع شركات التنفيذ العاملة بالمدينة، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة لإنهاء المشروعات المختلفة في المواعيد والتوقيتات المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين بمواقع التنفيذ، والتي تشمل توفير كمامات، وكذا تطهير وتعقيم وسائل نقل العمالة، وتوفير جهاز قياس الحرارة بكل موقع عمل، وتوفير أدوات النظافة الشخصية، والحفاظ على المسافات الأمنة بين العمال، وعدم السماح بأي تجمعات في مواقع التنفيذ.

وخلال جولة رئيس الجهاز، تلاحظ حرص جميع شركات التنفيذ على استمرار عجلة العمل والإنتاج بالمواقع لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، مع التزامها بالإجراءات الاحترازية.