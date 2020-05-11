الكهرباء ترفع كفاءة شبكات المنوفية لخدمة 1.6 مليون مشترك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المشروعات التي تمت لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى في نطاق قطاع المنوفية، إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (11) هندسة، وإجمالي عدد المشتركين بالقطاع 1.6 مليون مشترك، بينهم 387.3 مشترك على مسبوق الدفع.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الكهرباء، أنّ الشركة نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020، متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالي:

· يوجد 83 مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين.

· بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 77 لوحة.

· بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط 3.6 مليون كم.

· بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط 2111 كم.

· إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض 701 مليون كم.

· بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض 383 ألف كم.

· بلغ إجمالي عدد المحولات 6212 محول بإجمالي قدرة (1784.923) م.ف.أ.

· جرى إضافة (20.830) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (14) محول بقدرة ( 7.00) م.ف.أ خلال شهر مارس 2020.

· إجمالي المنفذ من الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 مبلغ (26.04 ) مليون جنيه.

· إجمالي المنفذ من الخطة الطموحة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/3/2020 مبلغ ( 594.33) مليون جنيه.

· إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 مبلغ 830 ألفا و500 جنيه.

وساهم تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل، ا انعكس على رضاء العملاء، ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة، جرى تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (3) فرق بقطاع المنوفية بإجمالي (47) فردا، مع تزويد فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وعن محاضر الضبطية القضائية، بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال مارس 2020 (533) محضرا بإجمالي قيمة (1069352) جنيه بقطاع المنوفية.

وانخفض عدد الأعطال خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 ( 105) أعطال مقابل 124 عطلا خلال الفترة المناظرة، وانخفضت مدة الانقطاع خلال نفس الفترة 174.38 ساعة مقابل (269.3) ساعة خلال الفترة المناظرة.

يذكر أنّ قطاع المنوفية يضم هندسات: مدينة شبين – مركز شبين – تلا – الشهداء – سرس الليان – الباجور – بركة السبع – منوف – قويسنا – أشمون مدينة – أشمون قرى.