إجراءات يجب اتباعها لأمان الأطفال من خطر الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر 7 إجراءات يجب أن يتبعها المشترك في المنزل لسلامة وأمان الأطفال من التعامل مع الكهرباء.

وحددت الشركة القابضة الإجراءات كالتالي:

- ابعد الأجهزة الكهربية عن متناول أيدى الأطفال.

- استخدم الفيش الكهربية المغلفة في المقابس.

- علم أطفالك عدم العبث بأجهزة الكهرباء والأسلاك.

- علم أطفالك ألا يلعبوا بالقرب من أكشاك وغرف المحولات، أو خطوط القوى الكهربية.

- الفضول الطبيعي لدى الأطفال قد يؤدى إلى حوادث خطيرة، لذا يجب أن تعلم أطفالك عدم وضع أصابعهم أو أي أجزاء معدنية في فيش الكهرباء.

- لا تترك أي أسلاك كهرباء غير معزولة في منزلك.

- احرص على تعليم أطفالك فوائد الكهرباء ، وأساليب الوقاية من مخاطرها.