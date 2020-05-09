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محمود مسلم

إجراءات يجب اتباعها لأمان الأطفال من خطر الكهرباء

كتب:

سلامة عامر
04:56 ص | السبت 09 مايو 2020
الفيش والمفاتيح المغلقة للتعامل مع الكهرباء "ارشيف"

الفيش والمفاتيح المغلقة للتعامل مع الكهرباء "ارشيف"

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر 7 إجراءات يجب أن يتبعها المشترك في المنزل لسلامة وأمان الأطفال من التعامل مع الكهرباء. 

وحددت الشركة القابضة الإجراءات كالتالي:

- ابعد الأجهزة الكهربية عن متناول أيدى الأطفال. 

- استخدم الفيش الكهربية المغلفة في المقابس. 

- علم أطفالك عدم العبث بأجهزة الكهرباء والأسلاك.

- علم أطفالك ألا يلعبوا بالقرب من أكشاك وغرف المحولات، أو خطوط القوى الكهربية.  

- الفضول الطبيعي لدى الأطفال قد يؤدى إلى حوادث خطيرة، لذا يجب أن تعلم أطفالك عدم وضع أصابعهم أو أي أجزاء معدنية في فيش الكهرباء.

- لا تترك أي أسلاك كهرباء غير معزولة في منزلك. 

- احرص على تعليم أطفالك فوائد الكهرباء ، وأساليب الوقاية من مخاطرها.