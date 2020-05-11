الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الرابع

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة.

وقالت "الكيلة"، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، إن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا استقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتعافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأوضحت أن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس 7 حالات، ومحافظة الخليل 7 حالات، ومحافظة سلفيت حالة واحدة، ومحافظة نابلس حالة واحدة، وأن محافظة سلفيت انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من الإصابات النشطة إلى 6، وهي طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

وبينت أن الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، توزعت في محافظات القدس (121)، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها ورام الله والبيرة (13) والخليل (33) ونابلس (2) وطولكرم حالة واحدة، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 6 حالات.

وأشارت إلى دخول 348 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 14875، والذين أنهوا الحجر 47196 حالة.