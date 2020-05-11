مصريون عالقون في قبرص بسبب كورونا: "هنموت ونرجع بلدنا"

"نفسنا نرجع بلدنا بأقصى سرعة، سافرنا في رحلة عمل قصيرة لقبرص، وبتنا عالقين عاجزين عن العودة لمسقط رأسنا، كان نفسنا نقضى الشهر الفضيل وسط أسرنا، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن".. كلمات عبر عدد من العالقين بدولة قبرص، جراء فيروس كورونا المستجد.

قال محمد رمضان أحد العالقين لـ"الوطن"، منذ شهر ونصف ونحن محبوسين في البيت، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، متابعا: تواصلنا مع السفارة المصرية وسجلنا بياناتنا منذ شهر مارس الماضي، حيث كان مقرر عودتنا منذ شهر إبريل الماضي، مطالبا السلطات بسرعة التدخل، لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وأردف رمضان: "أتواصل مع أسرتى عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي"، مضيفا نحن 12 مصريا جئنا إلى قبرص في رحلة عمل لاستيراد تركيبات ألعاب مائية، وللأسف الفيزا الخاصة بنا انتهت مدتها منذ 7 إبريل.

أما هشام بسيونى 35 عاما أحد العالقين فيقول: وصلنا إلى قبرص اليونانية 20 فبراير الماضي، متابعا أزمتنا الحالية تتلخص في عدم معرفتنا موعد عودتنا إلى أرض الوطن.

ويقول محمد السيد 55 عاما أحد العالقين، جئت إلى هنا حيث أعمل في مجال التركيبات الخاصة بالألعاب المائية، بصحبة 11 فردا، وتواصلنا مع السفارة "لكن مفيش جديد"، متابعا: نحن نقيم في سكن سويا، ونعمل على تدبير احتياجتنا من الأكل ولله الحمد.