النيابة تحقق مع 24 شخصا في واقعة "مباراة كرة القدم" بالهرم

باشرت النيابة العامة التحقيق مع 24 شخصًا بعد ضبطهم أثناء إقامة مباراة كرة قدم بمنطقة اللبيني بالهرم بمحافظة الجيزة، بالمخالفة لقرار حظر حركة المواطنين ضمن إجراءات الدولة ضد فيروس كورونا، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن النيابة العامة ستصدر قرارًا بشأن المتهمين خلال الساعات القليلة المقبلة، وأضافت أن المتهمين سيتم إحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من ضبط 21 شخصًا، خالفوا قرار مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، ومنع كافة التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن نظموا مباراة كرة قدم، بأحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بالجيزة، كما جرى ضبط القائمين على إدارة وتشغيل الملعب، وعددهم 3 أشخاص.