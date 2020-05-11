"بين السرايات" تستقبل 750 مصريا عائدين من الكويت

استقبل مطار القاهرة 3 رحلات استثنائية على متنها 750 مواطنا عائدين من دولة الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لليوم الثاني على التوالي، بانطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلى مطار القاهرة لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت؛ لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات، والتي خصصت للعزل الصحي لمدة 14 يوما طبقا للإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية؛ للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد محافظ الجيزة استقبال المواطنين العائدين وتوفير أتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية مشيرا أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل؛ للتأكد من خلوهم من أي إصابات.

وثمن محافظ الجيزة بالدور التي قامت به جامعه القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين، وتوفير كل سبل الإعاشة اللازمة للعمل على راحة الوافدين، خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم إلى منازلهم، إضافة إلى رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين.