في ذكراه.. قصة البابا يوحنا الأول أول بطريرك للكنيسة من الرهبان

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا يوحنا الأول البطريرك الـ29 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الثلاثاء، 4 من شهر بشنس لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أن في هذا اليوم توفي البابا يوحنا الأول، البطريرك الـ29 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبحسب السنكسار القبطي، فأن هذا البطريرك ولد بمدينة الإسكندرية من أبوين مسيحيين ومال منذ حداثته إلى حياة الرهبنة فترهب ببرية القديس مقاريوس واختير للبطريركية بعد سلفه البابا أثناسيوس فتمنع ولكن الأساقفة والكهنة والأراخنه أخذوه قهرا ورسموه في 29 سبتمبر سنة 496 ميلادي، ولما جلس علي الكرسي البابوي اهتم اهتماما زائدا بالتعليم والوعظ وهو أول بطريرك أخذ من الرهبان.

وأضاف السنكسار، أن هذا البطريرك كانت أيامه أيام هدوء وسلام وتوفي بعد فترة قصيرة من المرض بعد أن ظل على الكرسي البابوي لمدة ثماني سنوات وسبعة أشهر.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.