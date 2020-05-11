البنك الأهلي يحذر عملائه من صفحات فيسبوك وهمية: لا ترسلوا بياناتكم

حذر البنك الأهلي المصري عملائه، من رسائل ومنشورات وهمية يتمّ تداولها على بعض صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صادرة عن جهات غير معلومة المصدر؛ تخطر من خلالها متلقي تلك المنشورات بضرورة إرسال بياناته الشخصية والمالية بهدف تحديث تلك البيانات لدى البنك.

وذكر البنك الأهلي، في بيان نشره على صفحته على "فيس بوك": "تلاحظ مؤخرًا تداول بعض رسائل ومنشورات وهمية يتم نشرها على بعض صفحات فيسبوك وهي صادرة عن جهات غير معلومة المصدر تخطر من خلالها متلقي تلك المنشورات بضرورة إرسال بياناته الشخصية و المالية بهدف تحديث تلك البيانات لدى البنك".

وأكّد البنك الأهلي المصري، أنَّ تلك الرسائل لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى البنك بأي صلة، مبينًا أنَّ الهدف الأساسي منها هو الاحتيال على عملاء البنك.

وأهاب البنك الأهلي بعملائه ضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل نهائيا مع مثل تلك الرسائل أو المنشورات وعدم إعطاء أي بيانات من أي نوع لمرسليها، وكذا عدم الالتفات أو التفاعل مع أي صفحه أو موقع تواصل اجتماعي يحمل اسم البنك الأهلي المصري أو ينشر أخبارًا أو معلومات تخص البنك بخلاف صفحته وموقعه الإلكتروني الرسميين وذلك حفاظًا على سلامة وأمن حساباتكم.