محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد
كتب:
خالد الغويط
07:24 م | الإثنين 11 مايو 2020
عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة التنفيذ المحلية لمشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي جهات الإسناد والتنفيذ، ومديري إدارات التخطيط، والتنمية، والمتابعة بديوان عام المحافظة.
وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة؛ لتلافي المشكلات والمعوقات في أثناء التنفيذ، ولا بد من استثمار الفرصة؛ لأنها فرصة ذهبية بالنسبة لسوهاج، نظرا للدعم المقدم والغير مسبوق من قبل الرئاسة والبنك الدولي.
وشدد محافظ سوهاج على أهمية الإنجاز في إنهاء المشروعات والإحساس بالمواطن الذي ينتظر تلك المشروعات من مياه شرب وصرف صحي، وقال: "أريد مزيدا من المرونة والتنسيق بين أجهزة المحافظة بشكل متكامل لسرعة الإنجاز، حيث إن التمويل متوفر، وشعب سوهاج يستحق الكثير، ولا بد من المتابعة والإلتزام بالبرامج الزمنية".