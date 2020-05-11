محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة التنفيذ المحلية لمشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي جهات الإسناد والتنفيذ، ومديري إدارات التخطيط، والتنمية، والمتابعة بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة؛ لتلافي المشكلات والمعوقات في أثناء التنفيذ، ولا بد من استثمار الفرصة؛ لأنها فرصة ذهبية بالنسبة لسوهاج، نظرا للدعم المقدم والغير مسبوق من قبل الرئاسة والبنك الدولي.

وشدد محافظ سوهاج على أهمية الإنجاز في إنهاء المشروعات والإحساس بالمواطن الذي ينتظر تلك المشروعات من مياه شرب وصرف صحي، وقال: "أريد مزيدا من المرونة والتنسيق بين أجهزة المحافظة بشكل متكامل لسرعة الإنجاز، حيث إن التمويل متوفر، وشعب سوهاج يستحق الكثير، ولا بد من المتابعة والإلتزام بالبرامج الزمنية".