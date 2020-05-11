صور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد ملاعب المدينة الجامعية بعد تطويرها

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، ملاعب المدينة الجامعية بعد تطويرها، جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، علاء أمين مدير رعاية الشباب بالمدينة .

وأكد الجمال على مواصلة العمل داخل كافة قطاعات الجامعة وفق استراتيجية هادفة إلى الاستفادة من فترة تعليق الدراسة في تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لعدد من مرافق الجامعة ومبانيها ووحداتها المختلفة .

ووجه الدكتور طارق الجمال خلال جولته التفقدية بضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة المتاحة ورفع كفاءتها من أجل توفير مزيد من سبل الرعاية لطلابها، سواء داخل كلياتها أو المقيمين بمباني ووحدات المدينة الجامعية عقب عودتهم للدراسة في العام الجامعي الجديد .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن ملاعب المدينة الجامعية تشهد حالياً إجراء بعض أعمال التطوير ورفع كفاءتها والتي تشمل على زراعة أرض الملاعب بأحدث أنواع النجيلة الطبيعية ورسم الملعب وتقسيمه، مشيرا إلى أن الملاعب مصممة وفق المعايير الرياضية المتخصصة وتتيح الفرصة لطلاب المدينة الجامعية ممارسة الرياضية بمعظم ألعابها إلى جانب فتح الملاعب لأفراد المجتمع للاستفادة منها في أعمال التدريب وتنظيم البطولات الأولمبية على أرضها.