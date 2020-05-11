الذهب يتراجع جنيهين

تراجعت أسعار الذهب، بقيمة جنيهين أمس ليباع عيار 24 بـ862 جنيها مقابل 864 جنيها مقارنة بأمس.

وسجل عيار 21 قيمة 755 جنيها، وبلغ عيار 18 نحو 647 جنيها، والجنيه الذهب يباع بـ6 آلاف و41 جنيها.

وقال الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن عددا كبيرا من المتعاملين في حالة ترقب حالياً لعودة الأسعار إلى الانخفاض بنسب أكبر.

ولفت إلى وجود تعاملات محدودة للغاية حالياً، على بيع وشراء الذهب، إلا أن بيع الذهب الكسر هو السمة الغالبة لرغبتهم في الحصول على سيولة مالية.

واشار عدم تأثير انخفاضات أسعار الذهب على حركة الطلب بعد سلسلة الارتفاعات التي سجلها الذهب في الفترة الماضية.