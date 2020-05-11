مسابقتان دوليتان في الكاريكاتير عن العالم مصطفى السيد

أعلنت كايروكاتير وفيكو كايرو FECO CAIRO أحد فروع الاتحاد العالمي لفناني الكاريكاتير بمصر، برئاسة فنانة الكاريكاتير المصرية سميرة سعيد، عن ثالث مسابقة دولية وموضوعها عن قيمة العلماء، عن طريق الكاريكاتير دون تعليق.

وتحدد أول يونيو آخر موعد لتلقي المشاركات من فناني العالم، وجرى الإعلان عن ثالث مسابقة في البورتريه الكاريكاتيري عن العالم المصري الكبير الدكتور مصطفى السيد، الباحث الرائد في علوم النانو تكنولوجي.

وتهتم كايروكاتير بالمزج بين الفن وبين القيم المصرية الشامخة، والشخصيات التي سجلت حروفها من ذهب في تاريخ مصر الحديث على الأصعدة كافة، وسبق وكان هناك نجاح باهر لأول مسابقة نظمتها المؤسسة "في حب العالم المصري أحمد زويل"، التي نظم معرضها بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية عام 2018، ثم بمركز ثقافة العاشر من رمضان 2019، وجرى تسليم الجوائز للسفراء داخل السفارات العاملة بمصر، نيابة عن فناني العالم الفائزين بالمسابقة الأولى، مثل سفارات صربيا – البرتغال – بولندا – المغرب.