إقالة مسؤول في "ووهان" لتسجيل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت الصين اليوم، إقالة مسؤول في مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين، بعد أن سجلت المدينة، خلال الـ48 ساعة الماضية، 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم، أنه جرت إقالة تشانج يوي شين من مناصبه في الحزب الشيوعي الصيني بسبب سوء الإدارة بشأن الإغلاق والسيطرة على مجمع "سانمين" السكني بمدينة "ووهان".

وسجلت مدينة ووهان، المركز السابق لتفشي كورونا، 6 حالات إصابة مؤكدة جديدة بـ "كوفيد-19" يومي السبت والأحد، حيث كان جميع المرضى من مجمع سانمين السكني.

وكان المجمع قد سجل في فترات سابقة 20 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19.