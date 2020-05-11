الأطباء تنظم مؤتمرا "أون لاين" لعرض أزمة تكليف دفعة مارس 2020 

تعقد لجنة شباب الأطباء بالنقابة العامة للأطباء، في الواحدة ظهرا، مؤتمرا صحفيا "أون لاين"، لعرض نتائج مفاوضات شباب أطباء التكليف دفعة مارس 2020، مع مسؤولي وزارة الصحة، وذلك بحضور ممثلي أطباء التكليف، وأعضاء من مجلس النقابة.

وكان الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قال إنّ 75% من أطباء تكليف دفعة مارس 2020، امتنعوا عن التسجيل، وفقا للنظام الجديد الذي حددته وزارة الصحة، ووصفوه بأنّه لم يراعِ التوزيع العادل للتخصصات التي حددوها عند إبداء رغباتهم.

واقترح الطاهر، في تصريحات، لـ"الوطن"، تكليف الأطباء على النظام القديم، وزيادة أعداد المقبولين بالزمالة، لكن طبقا للطاقة الاستيعابية الفعلية التي لا تخل بالبرامج التدريبية.

كما طالب بالسماح لباقي الأطباء بدراسة الماجستير والدبلومة، لرفع عبء الزمالة عن كاهل تدريب الأطباء الذين يتجهون لدراسة الماجستير والدبلومة، على أن يتم وضع خطة سريعة لزيادة الطاقة الاستيعابية للزمالة، بحيث يمكن خلال سنوات قليلة استيعاب كامل دفعة الخريجين في الزمالة دون التأثير على مستواها، مع ضرورة توفير الإمكانيات المالية المطلوبة.

ودعا الأمين العام، إلى التقليل التدريجي في التخصصات التي بها زيادة في العدد، مع الزيادة التدريجية في التخصصات النادرة، ووضع محفزات مالية وإدارية لـ"النادرة"، حتى يُقبل الأطباء عليها، خاصة تخصص طب الأسرة، الذي يُعتبر عماد منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وأكد أنّ مشكلة التكليف، حدثت نتيجة تراكمات طوال عقود من الزمن، ولا يمكن حلها بجرة قلم على حساب دفعة أو اثنتين من الخريجين، وإلا فإننا سنفقدهم نهائيا بالهجرة للخارج.

وأشار إلى أنّ الأطباء يريدون التكليف على النظام "القديم"، لرغبتهم في التدريب بمستشفيات مؤهلة، والوزارة تريد تكليفهم على النظام "الجديد"، وتقول إنّ ذلك لرغبتها في إتاحة فرص التدريب للجميع.

ولفت إلى أنّه يمكن الدمج بين الرغبتين لصالح الجدد والقدامى والمنظومة الصحية، كما أنّ لدينا 7000 طبيب شاب متحمسون للمشاركة في مواجهة وباء كورونا، دفاعا عن سلامة المواطنين.