سويسرا تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود

بدأت اليوم في سويسرا المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود التي فرضت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفتحت المدارس لمرحلتيها الابتدائية والإعدادية، بالاضافة إلى إعادة فتح كل المحلات التجارية وبعض المرافق الترفيهية، وشددت السلطات السويسرية على السماح للمطاعم بتقديم خدماتها لمجموعات لا يزيد كل منها على 4 أشخاص.

واشتملت إجراءات تخفيف القيود اليوم أيضا على السماح للاندية الرياضية باستئناف التدريبات وكذلك لوسائل النقل العام بالعودة إلى التوقيتات المعتادة، وأوصت السلطات المواطنين بارتداء الكمامات في تلك الوسائل خلال ساعات الذروة.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من إجراءات التخفيف ستبدأ في 8 يونيو المقبل، بالسماح بفتح المزيد من المؤسسات التعليمية الجامعية والمهنية، إضافة إلى مرافق الترفيه الأخرى، وسيجرى اتخاذ قرارات أخرى بشأن ذلك نهاية الشهر الجاري، ويتبقى الأحداث التي يشارك بها أكثر من ألف شخص مقيدة وموقوفة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل على الأقل.