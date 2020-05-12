آخر موعد لاستلام أعمال مبادرة "الفن للخير" في "الفنون التشكيلية" اليوم

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، أن اليوم 12 مايو هو آخر يوم لاستلام الأعمال الفنية للفنانين المشاركين في مبادرة "الفن للخير"، وهي المبادرة التي أطلقها الفنان التشكيلي وحيد مخيمر، ودعمتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتهدف المبادرة، للتبرع بعائد بيع الأعمال إلى صندوق "تحيا مصر"، من خلال قطاع الفنون التشكيلية، على أن يخصص بالكامل لدعم المستشفيات الحكومية، التي تعالج حالات كورونا، والمتضررين عموما من العزل المترتب على تفشي الفيروس.

وتقدم الفنان وحيد مخيمر، بقائمة ضمت أكثر من 100 فنان وفنانة، أعلنوا مشاركتهم في هذه المبادرة بأعمال "أبيض وأسود"، وتبرعوا بكامل قيمتها لصالح أهداف المبادرة، وهي: إيداع إجمالي عائد البيع في صندوق "تحيا مصر"، ويخصص بالكامل لدعم المستشفيات الحكومية، التي تعالج حالات كورونا، والمتضررين عموما من العزل المترتب على تفشي فيروس كورونا.

وتم تقسيم الأعمال إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تضم أعمال الفوتوغرافيا، اللوحات مقاسات أقل من 30×40 سم، والفئة الثانية تضم الأعمال مقاسات (من 30×40 سم وحتى أقل من 50 × 70سم، والفئة الثالثة تضم الأعمال مقاسات من 50× 70سم فما فوق.وتم وضع حد أدنى لأسعار كل فئة كبداية للمزايدة على أي عمل بها وبدون حد أقصى، كالتالي: (الفئة الأولى 5000ج - الفئة الثانية 10000ج - الفئة الثالثة 20000ج).

يذكر أن قطاع الفنون التشكيلية، بدأ فى تسلم الأعمال منذ 2 مايو الجاري، كما يتولى محمد الطويل مدير المكتب الفني ومدير الإعلام بالقطاع، مسؤولية بيع الأعمال، والرد على أي استفسارات خاصة بالمبادرة أو الأعمال المتاحة للبيع.