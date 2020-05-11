ضبط 4 رشاشات جرينوف و15بندقية آلية وورشة تصنيع سلاح في منزل بالبداري

داهمت قوات أمن أسيوط، اليوم، منزل تاجر سلاح هارب من تنفيذ أحكام قضائية بقرية نجع المغربي التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، وضبطت 4 رشاشات جرينوف و15 بندقية آلية بالمنزل.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، أكدتها تحريات مباحث مركز البداري، مفادها تواجد المتهم الهارب "علاء س. ع" تاجر سلاح، هارب من عدة أحكام قضائية، ومتهم بقتل مواطنين بنجع المغربي دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية برئاسة اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبمشاركة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بالمديرية، مدعومة بقوات من العمليات الخاصة والأمن المركزي وسيارات دفع رباعي.

وفور شعور المتهم وأسرته بقدوم القوات، بادروا بإطلاق النيران على القوات، مما اضطر القوات لمبادلتهم إطلاق النيران، وإصابة تاجر السلاح الذى لقى مصرعه في الحال.

وبمداهمة المنزل، تم اكتشاف سرداب سري "مخبأ تحت الأرض" بالمنزل وبنزول القوات فيه، تم العثور على مبالغ من الأموال و4 رشاشات و11 بندقية آلية، وورشة تصنيع أسلحة محلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "محمد.ع. س"، و"علام. ع"، و "علاء. ع .ع"، و" أحمد. ع. ا". وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.