جهينة تدعم المنظومة الطبية بالتعاون مع"الصحة" و"الغرفة الأمريكية"

أعلنت شركة جهينة، دعمها للمنظومة الصحية بمصر لمواجهة وباء الكورونا من خلال مشاركتها ضمن حملة تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال التي تنفذها الغرفة الأمريكية بالتعاون مع وزارة الصحة واليونيسف لدعم المنظومة الطبية في مصر خلال الأزمة الحالية.

تهدف الحملة إلى تزويد الأطباء بالمعدات الطبية اللازمة وتوفير أجهزة التنفس الصناعي لـ300 مستشفى عامة، و1,000 وحدة صحية، و50 مستشفى للحجر الصحي والحميات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة جهينة سيف ثابت، عن مشاركة جهينه في الحملة كجزء من مسؤولية الشركة تجاه المجتمع. حيث ساهمت الشركة بمليون جنيه لمساندة الجيش الأبيض الذي يخاطر بحياته من أجل إنقاذ العديد من الأرواح في مواجهة فيروس كورونا.

كما وجه رسالة لكل الشركات دعاهم فيها للمساهمة ولو بجزء بسيط في الحملة مما قد يحدث فارق كبير في إنقاذ حياة الكثيرين.