مصرع شخص صعقا بالكهرباء في جهينة بسوهاج

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائي، من محرك مياه أثناء ري أرضه الزراعية بدائرة مركز جهينة في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أحمد.ا.م" 64 عاما بالمعاش، ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة المركز، "جثة هامدة" ادعاء صعق كهربائي.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال نجله "مدحت.أ.أ"، 37 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال تشغيل والده محرك ري بأرضهم الزراعية صعقه التيار الكهربائي ما أسفر عنه وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي بلا شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.