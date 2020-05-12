أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 12-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها أسعار مختلف أنواع الفاكهة في الأسواق، اليوم الثلاثاء 12 مايو، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

الكنتالوب

بلغ سعر كيلو الكنتالوب 15 جنيها.

البطيخ

وسجل سعر الكيلو ما بين 8 إلى 12 جنيها، ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 30 جنيهًا.

الموز

بلغ سعر الموز بالأسواق 12 جنيها للكيلوجرام.

الخوخ

تراوح سعر كيلوجرام الخوخ بين 15 إلى 19 جنيهًا.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 20 إلى 30 جنيها.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 2.5 إلى 8 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 9 جنيهات.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 12 جنيها.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 5 إلى 8 جنيهات.