أسيوط تواصل تطهير الأحياء السكنية لمنع انتشار كورونا 

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات رش وتطهير كافة الشوارع والميادين والمرافق والمنشآت بالمراكز والأحياء مستمرة بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وبناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين، مشيراً إلى تسخير إمكانات المحافظة والمعدات اللازمة لذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة لتغطية كافة ربوع المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات التطهير استهدفت تطهير المنشآت والمرافق الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية بحي غرب أسيوط ومراكز الغنايم وأبوتيج وساحل سليم والبداري وبمشاركة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.

وناشد المحافظ المواطنين بالإلتزام بالقرارات الصادرة تجنباً لنشر العدوى بالفيروس وحفاظاً على حياتهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.