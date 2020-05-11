تأجيل محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف لـ1 يونيو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا تأجيل أولى جلسات محاكمة ممدوح حمزة، لاتهامه بالتحريض على العنف واستخدام القوة، للإخلال بالنظام العام، اداريًا لجلسة 1 يونيو المقبل، لإعادة إعلانه.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، مجموعة من الاتهامات لـ"حمزة"، منها ارتكاب جرائم التحريض علي ارتكاب جريمة ارهابية لاستخدام القوة والعنف، والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر شبكة المعلومات"، ومقاومة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم، ونشر اخبار كاذبة.